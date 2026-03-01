Mois de la photo du 14e, Exposition collective de l’Atelier Sorties nocturnes
Mois de la photo du 14e, Exposition collective de l’Atelier Sorties nocturnes mercredi 11 mars 2026.
Sorties nocturnes
Chaque mois, des membres du Photoclub Paris Val-de-Bièvre organisent une sortie au crépuscule ou à la nuit tombée dans un quartier différent. Divers visages de Paris quand la nuit s’installe.
Une exposition collective de l’Atelier Sorties nocturnes, dans le cadre du Mois de la photo, La Photo de rue, La Photo dans la rue, quand la nuit s’installe dans Paris.
Du mercredi 11 mars 2026 au samedi 21 mars 2026 :
samedi
de 14h00 à 18h00
mercredi, jeudi, vendredi
de 15h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-11T16:00:00+01:00
fin : 2026-03-21T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-11T15:00:00+02:00_2026-03-11T19:00:00+02:00;2026-03-12T15:00:00+02:00_2026-03-12T19:00:00+02:00;2026-03-13T15:00:00+02:00_2026-03-13T19:00:00+02:00;2026-03-14T14:00:00+02:00_2026-03-14T18:00:00+02:00;2026-03-18T15:00:00+02:00_2026-03-18T19:00:00+02:00;2026-03-19T15:00:00+02:00_2026-03-19T19:00:00+02:00;2026-03-20T15:00:00+02:00_2026-03-20T19:00:00+02:00;2026-03-21T14:00:00+02:00_2026-03-21T18:00:00+02:00
moisdelaphoto14@orange.fr