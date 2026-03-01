Mois de la photo du 14e, Exposition collective de l’Atelier Sorties nocturnes

Sorties nocturnes

Chaque mois, des membres du Photoclub Paris Val-de-Bièvre organisent une sortie au crépuscule ou à la nuit tombée dans un quartier différent. Divers visages de Paris quand la nuit s’installe.

Une exposition collective de l’Atelier Sorties nocturnes, dans le cadre du Mois de la photo, La Photo de rue, La Photo dans la rue, quand la nuit s’installe dans Paris.

Du mercredi 11 mars 2026 au samedi 21 mars 2026 :

samedi

de 14h00 à 18h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 15h00 à 19h00

gratuit Tout public.

moisdelaphoto14@orange.fr



