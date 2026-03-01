Mois de la photo du 14e, Soirée de lancement, Salle des mariages, Mairie du 14e
Mois de la photo du 14e, Soirée de lancement, Salle des mariages, Mairie du 14e mercredi 4 mars 2026.
Soirée de lancement du Mois de la photo du 14e
Plusieurs photographes projettent et présentent leur série de photographie de rue avant le vernissage officiel de l’événement : Alain Keler de MYOP, Catherine Bailly-Cazenave, Yves Chicoteau, Gaëlle Christmann et Richard Fournillon, Laurent Delhourme, Alexandra Hauville, Stéphane Wiernik.
Le mercredi 04 mars 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.
moisdelaphoto@orange.fr