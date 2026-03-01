Mois de la photo du 14e, Soirée de lancement, Salle des mariages, Mairie du 14e

Soirée de lancement du Mois de la photo du 14e

Plusieurs photographes projettent et présentent leur série de photographie de rue avant le vernissage officiel de l’événement : Alain Keler de MYOP, Catherine Bailly-Cazenave, Yves Chicoteau, Gaëlle Christmann et Richard Fournillon, Laurent Delhourme, Alexandra Hauville, Stéphane Wiernik.

Soirée de lancement du Mois de la photo du 14e, La Photo de rue, La Photo dans la rue: Plusieurs photographes projettent et présentent leur série de photographie de rue avant le vernissage officiel de l’événement.

Le mercredi 04 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-04T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-04T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-04T19:00:00+02:00_2026-03-04T21:00:00+02:00



moisdelaphoto@orange.fr



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

