Mois de la photo du 14e, Thierry Camus, « Archi Solitude »

Archi Solitude

L’individu devient objet anonyme dans ces environnements urbains, espaces démesurés mais toujours graphiques. Il n’est là que pour en souligner l’immensité et peut être finalement l’inhumanité…

Une exposition sur bâche de Thierry Camus « Archi Solitude », dans le cadre du Mois de la photo, La photo de rue, La photo dans la rue, l’individu devient objet anonyme dans ces environnements

urbains.

Du mercredi 15 avril 2026 au dimanche 31 mai 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h00 à 18h00

gratuit Tout public.

moisdelaphoto14@orange.fr



