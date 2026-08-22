Mois de la rando Marche sportive sur le sentier de trail de Tiranges Place de la Mairie Tiranges
samedi 24 octobre 2026 · Place de la Mairie · Tiranges
Informations pratiques
Tiranges
Mois de la rando Marche sportive sur le sentier de trail de Tiranges
Place de la Mairie Le bourg Tiranges Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 09:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Avec coaching nutritionnel par une diététicienne nutritionniste diplômé. Pique-nique terroir et équilibre fourni et livré sur le lieu de pique-nique. Marche sportive de 18,5 km. Sur réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.
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Place de la Mairie Le bourg Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 beauzac@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
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English :
Includes nutritional coaching from a certified dietitian and nutritionist. A “local and balanced” picnic is provided and delivered to the picnic site. 18.5 km fitness hike. Reservations required at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.
L’événement Mois de la rando Marche sportive sur le sentier de trail de Tiranges Tiranges a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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