Mois de la santé mentale : action du pôle de psychologie Centre de santé Yvonne Pouzin Paris
Mois de la santé mentale : action du pôle de psychologie Centre de santé Yvonne Pouzin Paris jeudi 16 avril 2026.
Le pôle de psychologie de la direction de la santé publique de la ville de Paris vient à votre rencontre dans le centre de santé Yvonne Pouzin, afin de parler santé mentale avec vous.
Le pôle de psychologie vous rencontre lors d’une demi-journée au centre de santé Yvonne Pouzin
Le jeudi 16 avril 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T10:00:00+02:00_2026-04-16T12:00:00+02:00
Centre de santé Yvonne Pouzin 14 rue Volta 75003 Paris
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