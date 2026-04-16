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Mois de la santé mentale : action du pôle de psychologie Centre de santé Yvonne Pouzin Paris

Mois de la santé mentale : action du pôle de psychologie Centre de santé Yvonne Pouzin Paris

Mois de la santé mentale : action du pôle de psychologie Centre de santé Yvonne Pouzin Paris jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Centre de santé Yvonne Pouzin

Adresse : 14 rue Volta

Ville : 75003 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Le pôle de psychologie de la direction de la santé publique de la ville de Paris vient à votre rencontre dans le centre de santé Yvonne Pouzin, afin de parler santé mentale avec vous.

Le pôle de psychologie vous rencontre lors d’une demi-journée au centre de santé Yvonne Pouzin
Le jeudi 16 avril 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T10:00:00+02:00_2026-04-16T12:00:00+02:00

Centre de santé Yvonne Pouzin 14 rue Volta  75003 Paris


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