Mois de l’architecture Monts et Barrages Visite-démonstration de la Manufacture du Châtaignier au Chatenet en Dognon Tiers lieu rural de Chabaud Le Châtenet-en-Dognon

Informations pratiques

Le Châtenet-en-Dognon

Mois de l’architecture Monts et Barrages Visite-démonstration de la Manufacture du Châtaignier au Chatenet en Dognon

Tiers lieu rural de Chabaud Chabaud Le Châtenet-en-Dognon Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 14:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Dans le cadre du Mois de l’Architecture, visite démonstration de la Manufacture du Châtaignier au Chatenet en Dognon.

L’association Pollen vous invite à découvrir la Manufacture du Châtaignier, un projet de micro industrie territoriale innovante consacré à la valorisation du bois local.

Ludovic Mallegol et Nicolas Rohart présenteront la numérisation 3D et l’usinage robotisé du bois brut, ainsi que leurs premières applications structures en châtaignier local, éléments d’écoconstruction et supports photovoltaïques.

La visite sera suivie d’un échange autour du projet coopératif et de la relocalisation de la filière forêt bois. .

Tiers lieu rural de Chabaud Chabaud Le Châtenet-en-Dognon 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 96 81 01

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English : Mois de l’architecture Monts et Barrages Visite-démonstration de la Manufacture du Châtaignier au Chatenet en Dognon

L’événement Mois de l’architecture Monts et Barrages Visite-démonstration de la Manufacture du Châtaignier au Chatenet en Dognon Le Châtenet-en-Dognon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT de Noblat