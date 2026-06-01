Mois des fiertés 2026 : le programme à Paris

Durant plusieurs semaines, la ville accueille des expositions, projections, concerts, conférences et performances artistiques mettant en lumière les cultures et les luttes LGBTQIA+. Des associations, lieux culturels et collectifs parisiens se mobilisent pour créer des espaces de rencontre, de dialogue et de fête ouverts à toutes et tous.

Point d’orgue de cette célébration : la Marche des Fiertés, moment fort de visibilité et de revendication pour l’égalité des droits. Ce programme invite tout le monde à partager des valeurs de respect, de solidarité et de liberté dans une ambiance festive et conviviale au cœur de la capitale.

A lire :

Le programme sera prochainement complété.

À l’occasion du Mois des Fiertés, Paris célèbre la diversité, l’inclusion et la liberté d’être soi à travers une programmation riche et engagée.

Du lundi 01 juin 2026 au mardi 30 juin 2026 :

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00

Date(s) :



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

