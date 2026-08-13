MOIS DU CLIMAT LA FORÊT QUI RESPIRE UNE BALADE IMMERSIVE Belgeard
samedi 26 septembre 2026 · Belgeard
Informations pratiques
Belgeard
MOIS DU CLIMAT LA FORÊT QUI RESPIRE UNE BALADE IMMERSIVE
La Rouairie Belgeard Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
RDV à Belgeard pour le mois du climat !
La forêt, l’un des poumons verts connu de la Mayenne, mais en connaissez-vous ses secrets ?
Savez-vous par exemple qu’une forêt peut se régénérer par elle même et ainsi lutter efficacement contre le réchauffement climatique ? Alain Thomas, gestionnaire de la forêt de Belgeard et le CPIE Mayenne vous apporteront une partie des réponses ! Une balade immersive dans le coeur de la forêt de Belgeard.
Animation gratuite
Inscription avant le 25/09
Animation proposée par la Direction départementale des territoires de la Mayenne en partenariat avec le CPIE Mayenne .
La Rouairie Belgeard 53440 Mayenne Pays de la Loire contact@cpie-mayenne.org
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English :
See you at %E0 Belgeard for Climate Month!
L’événement MOIS DU CLIMAT LA FORÊT QUI RESPIRE UNE BALADE IMMERSIVE Belgeard a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Mayenne Co