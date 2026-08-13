Informations pratiques

Belgeard

MOIS DU CLIMAT LA FORÊT QUI RESPIRE UNE BALADE IMMERSIVE

La Rouairie Belgeard Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

RDV à Belgeard pour le mois du climat !

La forêt, l’un des poumons verts connu de la Mayenne, mais en connaissez-vous ses secrets ?

Savez-vous par exemple qu’une forêt peut se régénérer par elle même et ainsi lutter efficacement contre le réchauffement climatique ? Alain Thomas, gestionnaire de la forêt de Belgeard et le CPIE Mayenne vous apporteront une partie des réponses ! Une balade immersive dans le coeur de la forêt de Belgeard.

Animation gratuite

Inscription avant le 25/09

Animation proposée par la Direction départementale des territoires de la Mayenne en partenariat avec le CPIE Mayenne .

La Rouairie Belgeard 53440 Mayenne Pays de la Loire contact@cpie-mayenne.org

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English :

See you at %E0 Belgeard for Climate Month!

L’événement MOIS DU CLIMAT LA FORÊT QUI RESPIRE UNE BALADE IMMERSIVE Belgeard a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Mayenne Co