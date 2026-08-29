Mois du film documentaire ciné-débats tehachapi et le garçon Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Mois du film documentaire ciné-débats tehachapi

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 19:00:00

fin : 2026-11-17 21:00:00

Date(s) :

2026-11-17

Dans le cadre du mois du film documentaire, la Médiathèque vous propose 2 ciné-débats autour des films TEHACHAPI.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Documentary Film Month Film Screenings & Discussions: Tehachapi

As part of Documentary Film Month, the media library is hosting two film-and-discussion events featuring the films *Tehachapi*.

L’événement Mois du film documentaire ciné-débats tehachapi Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme de Sainte Maxime