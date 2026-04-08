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Moissannes en Fête salle Phénix Moissannes

Moissannes en Fête salle Phénix Moissannes

Moissannes en Fête salle Phénix Moissannes samedi 15 août 2026.

Lieu : salle Phénix

Adresse : Rue de la Mondoune

Ville : 87400 Moissannes

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 15 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Moissannes

Moissannes en Fête

salle Phénix Rue de la Mondoune Moissannes Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-16 01:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Fête du village avec de nombreuses animations: vide greniers, exposition de tracteurs anciens, concours de tirs à la carabine ouvert à tous, baptême de moto avec l’association Roulons ensemble avec Léa , Structure gonflable en accès gratuit, Groupe folklorique Les Baladins du Limousin , Randonnée Gravel ouverte à tous, courses cyclistes en partenariat avec le club CRCL87, concert gratuit avec le groupe Les Vikings .
Buvette, sandwichs, frites.   .

salle Phénix Rue de la Mondoune Moissannes 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 01 05 79  bureauamicalelaiquemoissannes@gmail.com

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English : Moissannes en Fête

L’événement Moissannes en Fête Moissannes a été mis à jour le 2026-04-08 par Terres de Limousin

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