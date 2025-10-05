MOJI X SBOY – LA MAISON BLEUE Strasbourg

MOJI X SBOY Début : 2026-02-07 à 20:00. Tarif : – euros.

Moji x Sboy, c’est l’alliance rare entre authenticité et énergie.Le duo belge s’est rapidement imposé comme l’un des groupes les plus prometteurs et singuliers de la scène rap francophone. Une musicalité immersive, de l’originalité et de l’audace. Leur capacité à toucher leur génération tout en restant eux-mêmes leur a valu une fanbase fidèle, une audience mensuelle de 850 000 auditeurs, des millions de streams et des scènes à guichets fermés en France, en Belgique et en Suisse.

LA MAISON BLEUE 3 RUE DE GUEBWILLER 67100 Strasbourg 67