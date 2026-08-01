Informations pratiques

Baume-les-Messieurs

Molière en théâtre de tréteau Pourceaugnac

Cours de l’abbaye Baume-les-Messieurs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Pourceaugnac d’après l’œuvre de Molière. .

Cours de l’abbaye Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté lescabrioles@hotmail.com

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English : Molière en théâtre de tréteau Pourceaugnac

L’événement Molière en théâtre de tréteau Pourceaugnac Baume-les-Messieurs a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION