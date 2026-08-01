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AGENDA · Baume-les-Messieurs

Molière en théâtre de tréteau Pourceaugnac Baume-les-Messieurs

samedi 8 août 2026 · Baume-les-Messieurs

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Cours de l'abbaye
Ville
39210 Baume-les-Messieurs
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Baume-les-Messieurs

Molière en théâtre de tréteau Pourceaugnac

Cours de l’abbaye Baume-les-Messieurs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Pourceaugnac d’après l’œuvre de Molière.   .

Cours de l’abbaye Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté   lescabrioles@hotmail.com

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English : Molière en théâtre de tréteau Pourceaugnac

L’événement Molière en théâtre de tréteau Pourceaugnac Baume-les-Messieurs a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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