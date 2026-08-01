AGENDA · Baume-les-Messieurs
Molière en théâtre de tréteau Pourceaugnac Baume-les-Messieurs
samedi 8 août 2026 · Baume-les-Messieurs
Informations pratiques
Baume-les-Messieurs
Molière en théâtre de tréteau Pourceaugnac
Cours de l’abbaye Baume-les-Messieurs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Pourceaugnac d’après l’œuvre de Molière. .
Cours de l’abbaye Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté lescabrioles@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Molière en théâtre de tréteau Pourceaugnac
L’événement Molière en théâtre de tréteau Pourceaugnac Baume-les-Messieurs a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION