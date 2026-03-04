Molly vs the Machines, Cinémas du Grütli, Genève

Molly vs the Machines Jeudi 12 mars, 18h15 Cinémas du Grütli

En 2017, Molly Russell, 14 ans, met fin à ses jours après avoir été exposée à des contenus en ligne morbides. Son père se lance alors dans une bataille juridique qui va durer cinq ans pour établir la responsabilité des plateformes numériques dans le suicide de sa fille. À travers des entretiens intimes avec la famille, des reconstitutions de scènes de tribunal et un accès sans précédent à des lanceur·euses d’alerte au sein de l’industrie technologique, le film révèle comment les plateformes conçues pour nous connecter sont devenues des instruments nuisibles pour une adolescente vulnérable et, finalement, un catalyseur qui a poussé son père à lancer une campagne pour exiger des espaces numériques plus sûrs.

En 2017, Molly, 14 ans, se suicide après avoir été confrontée à des contenus en ligne morbides. Le film expose les menaces que les algorithmes font peser sur la santé mentale et la démocratie. Protection des enfants Réseaux sociaux

