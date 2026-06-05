Bayonne

Moma Kitchen Théâtre d’impro

26 Boulevard du BAB Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Euskadi Sénégal est une association bayonnaise de solidarité internationale reconnue d’intérêt général à caractère humanitaire. Elle mène des actions de soutien médical et de développement communautaire au Sénégal, notamment auprès de postes de santé en zones isolées afin de promouvoir la santé maternelle et infantile et accompagner des projets locaux.

Dans le cadre du financement de nos missions et actions solidaires, nous organisons l’événement suivant Soirée Théâtre d’improvisation solidaire. L’objectif de cette soirée est de soutenir le financement des missions menées par notre association au Sénégal. .

26 Boulevard du BAB Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 69 53 37 euskadisenegal@gmail.com

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English : Moma Kitchen Théâtre d’impro

L’événement Moma Kitchen Théâtre d’impro Bayonne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bayonne