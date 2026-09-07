Moment convivial et Art et Histoire, Couvent des Dominicains,, Coublevie

Informations pratiques

Moment convivial et Art et Histoire Dimanche 20 septembre, 11h00 Couvent des Dominicains, Isère

gratuit limité à 150 personnes environ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

« Décryptage d’une pépite patrimoniale en devenir ! »

« Pourquoi cet ancien couvent est-il si particulier ? Comment révéler ses valeurs patrimoniales pour ensuite mieux le restaurer ? »

Le Pays d’Art et d’Histoire du Pays Voironnais et Les Amis du Couvent des Dominicains de Coublevie (ACDC), vous révèlent les coulisses d’un projet à haut potentiel patrimonial.

Une rencontre animée par une guide conférencière du Pays d’Art et d’Histoire, suivie d’un moment convivial organisé par ACDC, au cœur du jardin, afin d’échanger, de partager et de questionner l’avenir d’un tel héritage.

Couvent des Dominicains, 225 chemin des dominicains 38500 Coublevie Coublevie 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 05 15 39 http://www.coublevie.fr ancien couvent des Dominicains, chapelle remarquable du 19è construite et décorée par Pierre Bossan (architecte de la basilique Fourvière Lyon), maison du 18è, parc remarquable parkings à proximité, accessible partiellement PMR

« Décryptage d’une pépite patrimoniale en devenir ! »

©mairie de Coublevie