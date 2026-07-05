Moment Festif Bière truck et Food truck Houdemont
jeudi 13 août 2026 · Houdemont
Informations pratiques
Houdemont
Moment Festif Bière truck et Food truck
Parking de la Ronchère Houdemont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 21:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Rendez-vous sur le parking de la Ronchère pour un moment festif et gourmand autour d’un bière truck et d’un food truck.
Profitez de boissons et de restauration sur place tout au long de la soirée :
French’croc
Bière Truck Nancy
Venez partager un moment chaleureux entre amis, en famille ou entre voisins !Tout public
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Parking de la Ronchère Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 56 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us at the Ronchère parking lot for a festive and delicious evening featuring a beer truck and a food truck.
Enjoy drinks and food on-site throughout the evening:
French’croc
Beer Truck Nancy
Come share a warm and friendly time with friends, family, or neighbors!
L’événement Moment Festif Bière truck et Food truck Houdemont a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY
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