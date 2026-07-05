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AGENDA · Houdemont

Moment Festif Bière truck et Food truck Houdemont

jeudi 13 août 2026 · Houdemont

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Parking de la Ronchère
Ville
54180 Houdemont
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Houdemont

Moment Festif Bière truck et Food truck

Parking de la Ronchère Houdemont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 21:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Rendez-vous sur le parking de la Ronchère pour un moment festif et gourmand autour d’un bière truck et d’un food truck.

Profitez de boissons et de restauration sur place tout au long de la soirée :

French’croc
Bière Truck Nancy
Venez partager un moment chaleureux entre amis, en famille ou entre voisins !Tout public
0  .

Parking de la Ronchère Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 56 75 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Ronchère parking lot for a festive and delicious evening featuring a beer truck and a food truck.

Enjoy drinks and food on-site throughout the evening:

French’croc
Beer Truck Nancy
Come share a warm and friendly time with friends, family, or neighbors!

L’événement Moment Festif Bière truck et Food truck Houdemont a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY

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