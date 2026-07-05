Informations pratiques

Houdemont

Moment Festif Bière truck et Food truck

Parking de la Ronchère Houdemont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13 21:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Rendez-vous sur le parking de la Ronchère pour un moment festif et gourmand autour d’un bière truck et d’un food truck.

Profitez de boissons et de restauration sur place tout au long de la soirée :

French’croc

Bière Truck Nancy

Venez partager un moment chaleureux entre amis, en famille ou entre voisins !Tout public

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Parking de la Ronchère Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 56 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Ronchère parking lot for a festive and delicious evening featuring a beer truck and a food truck.

Enjoy drinks and food on-site throughout the evening:

French’croc

Beer Truck Nancy

Come share a warm and friendly time with friends, family, or neighbors!

L’événement Moment Festif Bière truck et Food truck Houdemont a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY