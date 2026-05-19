Moment musical du Conservatoire harpe celtique Salle des mariages, mairie de Fouesnant Fouesnant
Moment musical du Conservatoire harpe celtique Salle des mariages, mairie de Fouesnant Fouesnant mercredi 17 juin 2026.
Fouesnant
Moment musical du Conservatoire harpe celtique
Salle des mariages, mairie de Fouesnant Passage du Penker Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Les élèves de la classe de harpe celtique (Quentin Vestur) du Conservatoire se produisent en public et présentent quelques morceaux appréhendés dans le cadre de leur apprentissage au Conservatoire de Fouesnant.
L’occasion de découvrir la progression des élèves et de partager leur plaisir de pratiquer la musique. .
Salle des mariages, mairie de Fouesnant Passage du Penker Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 28 29
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English :
L’événement Moment musical du Conservatoire harpe celtique Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-19 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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