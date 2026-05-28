Moment musical du Conservatoire orgue Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Fouesnant
Moment musical du Conservatoire orgue Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Fouesnant samedi 20 juin 2026.
Fouesnant
Moment musical du Conservatoire orgue
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Place de l’Église Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Les élèves de classe d’Olivier Struillou du Conservatoire se produisent en public sur l’orgue de l’Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et présentent quelques morceaux appréhendés dans le cadre de leur apprentissage au Conservatoire.
L’occasion de découvrir la progression des élèves et de partager leur plaisir de pratiquer la musique. .
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Place de l’Église Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 28 29
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English :
L’événement Moment musical du Conservatoire orgue Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-26 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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