Moment musical du Conservatoire orgue Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Fouesnant

Fouesnant

Moment musical du Conservatoire orgue

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Place de l’Église Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Les élèves de classe d’Olivier Struillou du Conservatoire se produisent en public sur l’orgue de l’Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et présentent quelques morceaux appréhendés dans le cadre de leur apprentissage au Conservatoire.

L’occasion de découvrir la progression des élèves et de partager leur plaisir de pratiquer la musique. .

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Place de l’Église Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 28 29

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English :

L’événement Moment musical du Conservatoire orgue Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-26 par OT FOUESNANT LES GLENAN