moments musicaux dans l’église St Nicolas du Grez, Eglise St- Nicolas 72140 Le Grez, Le Grez

Informations pratiques

moments musicaux dans l’église St Nicolas du Grez Samedi 19 septembre, 14h00 Eglise St- Nicolas 72140 Le Grez Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite libre. Des documents sur l’histoire de l’église, le chemin Montois sont consultables.

Le groupe Croisée des Chemins composé de trois musiciens (violon, flûtes et guitare) interprèteront à plusieurs reprises dans l’après-midi, des musiques du XIIIème, XVIIème et XVIII èmes siècles, des airs traditionnels suédois, norvégien, russe, écossais, irlandais…ainsi que des morceaux de leur composition. Les visiteurs pourront échanger avec les musiciens et aussi se rendre à coté dans « L’Ancienne École » du village.

Eglise St- Nicolas 72140 Le Grez rue St- Nicolas 72140 Le Grez Le Grez 72140 Sarthe Pays de la Loire 02 43 20 00 85 Toute proche de la forêt domaniale de Sillé, l’église St-Nicolas autrefois chapelle du Prieuré bénédictin St-Nicolas, fondé en 1050, présente une abside à la voûte azur étoilée et son vieil autel. Halte sur le Chemin Montois, elle possède un vitrail de St-Michel. leur composition.

.; Parkings place de l’église,rue St Nicolas,et près de la salle communale

Visite libre. Des documents sur l’histoire de l’église, le chemin Montois sont consultables.

Annie Nicolaÿ