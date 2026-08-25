Mômes en contes Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Mômes en contes

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 10:00:00

fin : 2026-10-07 10:30:00

Date(s) :

2026-10-07

Un voyage conté aux couleurs de l’enfance, où mots, images et sons éveillent l’imaginaire des petits au fil d’histoires pleines d’émotions.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Kids in Stories

A storybook journey in the colors of childhood, where words, images, and sounds awaken kids’ imagination through stories full of emotion.

L’événement Mômes en contes Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime