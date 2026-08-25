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AGENDA · Sainte-Maxime

Mômes en contes Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

mercredi 7 octobre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Carré Léon Gaumont
Adresse
107 route du Plan de la Tour
Ville
83120 Sainte-Maxime
Département
Var
Tarif

Sainte-Maxime

Mômes en contes

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:00:00
fin : 2026-10-07 10:30:00

Date(s) :
2026-10-07

Un voyage conté aux couleurs de l’enfance, où mots, images et sons éveillent l’imaginaire des petits au fil d’histoires pleines d’émotions.
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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 

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English : Kids in Stories

A storybook journey in the colors of childhood, where words, images, and sounds awaken kids’ imagination through stories full of emotion.

L’événement Mômes en contes Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime

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