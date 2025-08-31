Mon amie endo International Visual Theatre Paris

Mon amie endo International Visual Theatre Paris jeudi 29 janvier 2026.

Spectacle bilingue, féministe / tabous – Spectacle LSF et en français – Dès 12 ans – 1h

À travers l’histoire de Clarissa, une jeune écrivaine, ce spectacle brise le tabou sur la douleur, les souffrances et les défis quotidiens liés à cette maladie. Un moment d’émotion, de solidarité et de sensibilisation.

Venez découvrir cette œuvre poignante et pleine de vie.

Compagnie Osez vous !

Metteuse en scène : Alicia Guichou

Co-metteuse en scène : Florence Houmad

Comédiennes : Emilie Rigaud, Luana Solla et Julia Pelhate,

Comédienne doublage voix : Stéphanie Fontez

Graphiste illustratrice : Céline Lavenu

En plus du spectacle :

Conférence sur l’endométriose le samedi 31 janvier 2026 à 14h30

Mon Amie Endo est un spectacle unique qui parle d’endométriose, une maladie méconnue qui touche de nombreuses femmes.

Du jeudi 29 janvier 2026 au samedi 31 janvier 2026 :

samedi

de 18h00 à 19h00

jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h00

payant

Tarifs : 12€

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-29T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-31T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-29T19:00:00+02:00_2026-01-29T20:00:00+02:00;2026-01-30T19:00:00+02:00_2026-01-30T20:00:00+02:00;2026-01-31T18:00:00+02:00_2026-01-31T19:00:00+02:00

International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris

https://ivt.mapado.com/event/566567-mon-amie-endo +33153161818 contact@ivt.fr https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre