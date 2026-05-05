Mon animal en dessin, Atelier Le Coquillage et l’Oreille, Nantes

Mon animal en dessin Dimanche 21 juin, 13h00 Atelier Le Coquillage et l’Oreille Loire-Atlantique

60 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00

Rien de plus sérieux que d’entreprendre de dessiner son animal de compagnie. A vrai dire, c’est un vrai défi car les formes animales sont complexes et font appel à toutes les compétences..

Vous travaillerez à partir de vos photos imprimées en A4 ou sur tablette si vous en avez une.

Dans un premier temps, Joshua vous fera une démonstration de 20 min. pendant laquelle il vous expliquera vos objectifs, en particulier concernant la construction du dessin :

1 – formes principales/synthétiques,

2 – définition des formes et ajout des masses d’ombres,

3 – terminer le rendu du dessin.

Dans ce stage vous entendre parler de :

– pleins et déliés,

– formes et contre-formes,

– gestes, lignes de force et rythmes,

– taille et utilisation de la pierre noire.

10 stagiaires maximum pour un meilleur suivi de chacun

Tous niveaux

Ados et adultes

Cours dirigé par Joshua Devienne

Atelier Le Coquillage et l’Oreille 5 bd Adolphe Billault Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lecoquillageetloreille@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lecoquillageetloreille-nantes.com/ »}]

Rien de plus sérieux que d’entreprendre de dessiner son animal de compagnie. Dessin moisdespratiquesartistiques2026