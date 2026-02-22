L’argent est souvent la dernière roue du carrosse des luttes

féministes. Mis au second plan derrière les grandes victoires pour

l’indépendance des femmes, il reste encore aujourd’hui un sujet largement tabou, inconfortable et peu exploré.

Pourtant, il est au cœur de nos sociétés. Ignorer cette réalité, c’est

laisser les inégalités financières entre les hommes et les femmes non

seulement persister, mais parfois même se creuser.

À l’occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, la Mairie du 10e vous invite à venir découvrir gratuitement le long métrage documentaire « Mon capital », qui analyse les rouages de ces inégalités économiques et explore les solutions pour y mettre un terme.

La projection sera suivie d’un temps d’échanges avec le public en présence de :

Kim Chiusano ,

conseillère d’arrondissement déléguée à l’Égalité Femmes/Hommes, à la

Lutte contre les discriminations et à l’Intégration

Le lundi 09 mars 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit Public tout-petits, jeunes et adultes.

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

+33153721000 mairie10@paris.fr



