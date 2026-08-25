Mon chemin vers la liberté ENCADRINE Danjoutin

Informations pratiques

Danjoutin

Mon chemin vers la liberté

ENCADRINE 4 Rue du Docteur Eugène Jacquot Danjoutin Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 09:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-07

Découvrez l’exposition de l’artiste peintre Myst1gueth à la boutique ENCADRINE Danjoutin, dans le Territoire de Belfort.

À travers une sélection de ses œuvres, Myst1gueth dévoile un univers artistique singulier, sensible et contemporain. Ses peintures jouent avec les couleurs, les formes et les émotions pour proposer au visiteur une expérience où chacun peut laisser libre cours à son imagination et à sa propre interprétation.

Cette exposition est une invitation à prendre le temps de découvrir le travail d’un artiste et à entrer dans son univers, que vous soyez amateur d’art, passionné de peinture contemporaine ou simplement curieux de faire une nouvelle découverte culturelle.

Située à proximité de Belfort, cette exposition constitue une belle idée de sortie dans le Territoire de Belfort, à partager en famille, entre amis ou à découvrir au gré d’une promenade.

Une occasion de sortir des sentiers battus et de rencontrer l’univers artistique de Myst1gueth dans un cadre convivial et accessible. .

ENCADRINE 4 Rue du Docteur Eugène Jacquot Danjoutin 90400 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 9 83 08 40 43 encadrine@hotmail.fr

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English :

L’événement Mon chemin vers la liberté Danjoutin a été mis à jour le 2026-08-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)