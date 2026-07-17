Mon gâteau préféré – Ciné plein air – Festival Aux heures d’été Parc de la Boucardière Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-29 22:15 – 23:50

Gratuit : oui En famille, Tout public

Comédie romantique « Mon gâteau préféré » de Maryam Moghadam et Behtash Sanaeeha (Iran, France, Suède, Allemagne-2024) avec Lili Farhadpour, Esmaeel Mehrabi, Mansoore Ilkhani…Film en version originale sous-titrée en français – Langue du film : perseÀ Téhéran, Mahin, veuve de 70 ans, mène une vie solitaire depuis la mort de son mari et le départ de sa fille à l’étranger. Décidée à rompre avec son quotidien monotone, elle prend une initiative inattendue : inviter un homme chez elle. Cette rencontre avec Faramarz, d’abord timide, se transforme peu à peu en une soirée pleine de douceur, de complicité et de liberté retrouvée. Le temps d’un moment suspendu, Mahin redécouvre le désir, la joie et le goût des plaisirs simples comme celui de partager un gâteau fait maison.Avec délicatesse, le film explore la solitude, l’amour tardif et le besoin profond de lien avec les autres. Le film réalisé et diffusé clandestinement dans le pays des réalisateurs, l’Iran, signe un manifeste doux-amer pour la liberté. Durée : 1h36 Tout public La séance est précédée d’une présentation du film par Alexis Thébaudeau, spécialiste cinéma. Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À partir de 20h, venez pique-niquer avant la séance.À ne pas oublier : un plaid pour les soirées fraîches.

Parc de la Boucardière Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-boucardiere https://www.auxheuresete.com/



Afficher la carte du lieu Parc de la Boucardière et trouvez le meilleur itinéraire

