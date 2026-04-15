Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mon-Gros-Mouton-Noir et autres histoires, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Mon-Gros-Mouton-Noir et autres histoires, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Mon-Gros-Mouton-Noir et autres histoires, Médiathèque Jacques Demy, Nantes samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques Demy

Adresse : 24 quai la Fosse

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Mon-Gros-Mouton-Noir et autres histoires Samedi 30 mai, 11h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Spectacle par Juliette Barbanègre
Des histoires, des illustrations qui invitent à la rêverie fantaisiste, des coups de crayons… Découvrez l’univers de l’illustratrice Juliette Barbanègre et profitez-en pour vous faire dédicacer votre album préféré.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Spectacle par Juliette Barbanègre

Juliette Barbanègre

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)