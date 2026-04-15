Mon-Gros-Mouton-Noir et autres histoires, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
Mon-Gros-Mouton-Noir et autres histoires, Médiathèque Jacques Demy, Nantes samedi 30 mai 2026.
Mon-Gros-Mouton-Noir et autres histoires Samedi 30 mai, 11h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00
Spectacle par Juliette Barbanègre
Des histoires, des illustrations qui invitent à la rêverie fantaisiste, des coups de crayons… Découvrez l’univers de l’illustratrice Juliette Barbanègre et profitez-en pour vous faire dédicacer votre album préféré.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Spectacle par Juliette Barbanègre
Juliette Barbanègre
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