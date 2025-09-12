Mon jour de chance Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac

Mon jour de chance Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac dimanche 15 mars 2026.

Mon jour de chance

Début : 2026-03-15 16:00:00

fin : 2026-03-15 17:30:00

2026-03-15

Mon Jour de chance

Que feriez-vous si vous pouviez revenir en arrière et modifier le cours de votre vie ?



Sébastien passe un week-end avec des amis d’enfance. Ils se souviennent qu’à l’époque ils laissaient le sort décider pour eux et prenaient toutes leurs décisions en jouant au dé. Sébastien se rappelle précisément d’un soir où il a fait un quatre. Si seulement il avait fait un six, sa vie aurait été bien plus belle. Il en est convaincu.

Et si le destin lui donnait l’occasion de rejouer ?



Une pièce de Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras

Mise en scène José Paul

Avec Guillaume de Tonquédec, Loïc Legendre, Lysiane Meis, Jean Franco, Caroline Maillard

Production LES THEATRALES présente



2 nominations aux Molières meilleure comédie et meilleur comédien pour Guillaume de Tonquédec .

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51

