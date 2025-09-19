Mon mercredi architecture Archicarnaval Maison de l’architecture Besançon
Mon mercredi architecture Archicarnaval Maison de l’architecture Besançon mercredi 18 février 2026.
Mon mercredi architecture Archicarnaval
Maison de l’architecture 2 Rue de Pontarlier Besançon Doubs
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Profitons du carnaval pour se créer un costume masque, coiffe, tunique inspiré de l’architecture, de bâtiments mais aussi d’éléments clé (toiture, portes, fenêtres…). .
Maison de l’architecture 2 Rue de Pontarlier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Mon mercredi architecture Archicarnaval
German : Mon mercredi architecture Archicarnaval
Italiano :
Espanol :
L’événement Mon mercredi architecture Archicarnaval Besançon a été mis à jour le 2025-10-11 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON