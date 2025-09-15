Mon mercredi architecture Veilleuses de nuit Maison de l’architecture Besançon
Mon mercredi architecture Veilleuses de nuit Maison de l’architecture Besançon mercredi 21 janvier 2026.
Mon mercredi architecture Veilleuses de nuit
Maison de l’architecture 2 Rue de Pontarlier Besançon Doubs
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 14:00:00
fin : 2026-01-21 17:00:00
Date(s) :
2026-01-21
Lanterne, lampe, loupiote. Ronde, en cube ou en étoile, venez imaginer et fabriquer en terre crue l’architecture qui protègera votre flamme et magnifiera la nuit, pendant que nous vous conterons des histoires éclairantes, dans une atmosphère de veillée… .
Maison de l’architecture 2 Rue de Pontarlier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Mon mercredi architecture Veilleuses de nuit
German : Mon mercredi architecture Veilleuses de nuit
Italiano :
Espanol :
L’événement Mon mercredi architecture Veilleuses de nuit Besançon a été mis à jour le 2025-09-15 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON