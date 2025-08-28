Mon père avait 3 vaches Théâtre de l’Arche Tréguier

Mon père avait 3 vaches

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-02 14:30:00

fin : 2026-04-02

2026-04-02

Et c’est pour qui ? Pour celles et ceux qui se sont posé la question de qui ils ou elles auraient pu devenir en choisissant un autre métier. Dès 12 ans

En 60 ans le monde agricole breton a connu une spectaculaire mutation la révolution agricole bretonne.

Et si monter dans une ensileuse à 7 ans pouvait changer le cours d’une vie.

Yves-Marie Le Texier, fils d’agriculteur devenu comédien / conteur, explore cette idée avec humour, poésie et humanité.

À travers 5 portraits d’agriculteurs imaginaires, il nous emmène dans un voyage tendre, drôle et profond au cœur du monde agricole breton ses souvenirs, ses espoirs, ses doutes… et ses évolutions.

Un spectacle qui fait rire, réfléchir… et surtout, qui fait du bien.

À voir absolument, que vous ayez les bottes aux pieds ou non ! .

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 19 42

