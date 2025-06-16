« Mon premier atelier santé environnement » : pour bien démarrer avec votre bébé
« Mon premier atelier santé environnement » : pour bien démarrer avec votre bébé lundi 16 juin 2025.
Les 1000 premiers jours de votre enfant, de la grossesse à ses deux ans, sont très importants pour sa santé. Ces ateliers ont pour objectif de vous aider à mieux comprendre l’impact de l’environnement sur la santé de votre bébé : produits d’hygiène, textiles, alimentation, jouets, produits ménagers… — et vous donner les clés pour agir simplement, sans bouleverser votre quotidien ni votre budget.
Où et quand participer ?
Animés par des spécialistes de la santé environnementale et de la petite enfance, ces ateliers collectifs sont gratuits et ouverts à tous les futurs parents ou parents de nouveaux-nés. Ils se déroulent dans les centres de Protection maternelle et infantile (PMI)de la Ville de Paris, près de chez vous.
À la fin de l’atelier, vous repartez avec un kit santé environnement : des produits sains, des fiches pratiques, des recettes simples… De quoi démarrer en toute sérénité !
Trouvez l’atelier qui vous convient ici….
|où ?
|QUAND ?
|LIEN D’INSCRIPTION
|3ème arrondissement
|PMI Dorothée Chellier
2 bis Rue au Maire
Paris 3e
|15 juin de 17h30 à 19h30
|S’inscrire à cet atelier
|5ème arrondissement
|PMI Poliveau
34 rue Poliveau
Paris 5e
|13 juin de 10h à 12h
|S’inscrire à cet atelier
|6ème arrondissement
|PMI Raspail
85 Boulevard Raspail
Paris 6e
|13 juin de 10h à 12h
|S’inscrire à cet atelier
|7ème arrondissement
|PMI Passage de la Vierge
1 bis passage de la Vierge
Paris 7e
|10 juin de 14h30 à 16h30
|S’inscrire à cet atelier
|8ème arrondissement
|Maison de la vie associative et citoyenne
28 rue Laure Diebold
Paris 8e
|23 juin de 10h à12h
|S’inscrire à cet atelier
|9ème arrondissement
|PMI Choron
3 rue Choron
Paris 9e
|26 juin de 14h à 16h
|S’inscrire à cet atelier
|10ème arrondissement
|PMI Satragne
3 Sq. Alban Satragne
Paris 10e
|2 septembre de 14h à 16h
|S’inscrire à cet atelier
|PMI Satragne
3 Sq. Alban Satragne
Paris 10e
|7 octobre de 14h à 16h
|S’inscrire à cet atelier
|PMI Satragne
3 Sq. Alban Satragne
Paris 10e
|4 novembre de 14h à 16h
|PMI Satragne
3 Sq. Alban Satragne
Paris 10e
|2 décembre de 14h à 16h
|11ème arrondissement
|PMI Ménilmontant
115 Bd de Ménilmontant
Paris 11e
|15 juin de 14h30 à 16h30
|
S’inscrire à cet atelier
|12ème arrondissement
|PMI Tourneux
1 rue de Tourneux, Paris 12e
|22 juin de 10h à 12h
|S’inscrire à cet atelier
|13ème arrondissement
|PMI Masséna
49 Boulevard Masséna
Paris 13e
|à venir
|14ème arrondissement
|PMI Brune
26 Boulevard Brune
Paris 14e
|24 juin de 9h30 à 11h30
|S’inscrire à cet atelier
|15ème arrondissement
|PMI Lefebvre
155 bis boulevard Lefebvre
Paris 15e
|à venir
|16ème arrondissement
|PMI Lauriston
78, rue Lauriston
Paris 16e
|24 juin de 9h30 à 11h30
|S’inscrire à cet atelier
|17ème arrondissement
|PMI Wagram
152 rue de Wagram
Paris 17e
|à venir
|18ème arrondissement
|PMI Chapelle
5, cité de la Chapelle
Paris 18e
|19 juin de 14h à16h
|S’inscrire à cet atelier
|Maison des 1000 premiers jours
Pôle santé Goutte d’Or, 16 rue Cavé, Paris 18e
|à venir
|19ème arrondissement
|PMI Rhin et Danube
7 place Rhin et Danube
Paris 19e
|12 juin de 14h à 16h
|S’inscrire à cet atelier
|20ème arrondissement
|Maison des 1000 premiers jours
9 passage des Tourelles, Paris 20e
|à venir
|PMI Caillebotte
6, rue Gustave et Martial Caillebotte
Paris 20e
|à venir
De nouvelles dates vont être prochainement mises en ligne dans tous les arrondissements parisiens….
Gratuit, sans condition de ressources, sur inscription.
Une question ? Besoin d’aide pour vous inscrire ?
Contactez-nous au 06 86 09 87 72 ou monpremierateliersante@paris.fr
Vous attendez un enfant ou vous venez d’en accueillir un ? La Ville de Paris vous invite à participer gratuitement à « Mon premier atelier santé environnement », un nouvel atelier pour vous aider à créer un environnement sain durant la grossesse et dès les premiers mois de votre enfant.
Du lundi 16 juin 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :
gratuit
Public tout-petits et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-06-16T02:00:00+02:00
fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
+33686098772 monpremierateliersante@paris.fr