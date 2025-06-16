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« Mon premier atelier santé environnement » : pour bien démarrer avec votre bébé

« Mon premier atelier santé environnement » : pour bien démarrer avec votre bébé

« Mon premier atelier santé environnement » : pour bien démarrer avec votre bébé lundi 16 juin 2025.

Département : Paris

Début : lundi 16 juin 2025

Fin : vendredi 1 janvier 2027

Tarif : <p></p>

Les 1000 premiers jours de votre enfant, de la grossesse à ses deux ans, sont très importants pour sa santé. Ces ateliers ont pour objectif de vous aider à mieux comprendre l’impact de l’environnement sur la santé de votre bébé : produits d’hygiène, textiles, alimentation, jouets, produits ménagers… — et vous donner les clés pour agir simplement, sans bouleverser votre quotidien ni votre budget.

Où et quand participer ?

Animés par des spécialistes de la santé environnementale et de la petite enfance, ces ateliers collectifs sont gratuits et ouverts à tous les futurs parents ou parents de nouveaux-nés. Ils se déroulent dans les centres de Protection maternelle et infantile (PMI)de la Ville de Paris, près de chez vous.

À la fin de l’atelier, vous repartez avec un kit santé environnement : des produits sains, des fiches pratiques, des recettes simples… De quoi démarrer en toute sérénité !

Trouvez l’atelier qui vous convient ici….
où ? QUAND ? LIEN D’INSCRIPTION
3ème arrondissement
PMI Dorothée Chellier
2 bis Rue au Maire
Paris 3e		 15 juin de 17h30 à 19h30 S’inscrire à cet atelier
5ème arrondissement
PMI Poliveau
34 rue Poliveau
Paris 5e		 13 juin de 10h à 12h S’inscrire à cet atelier
6ème arrondissement
PMI Raspail
85 Boulevard Raspail
Paris 6e		 13 juin de 10h à 12h S’inscrire à cet atelier
7ème arrondissement
PMI Passage de la Vierge
1 bis passage de la Vierge
Paris 7e		 10 juin de 14h30 à 16h30 S’inscrire à cet atelier
8ème arrondissement
Maison de la vie associative et citoyenne
28 rue Laure Diebold
Paris 8e		 23 juin de 10h à12h S’inscrire à cet atelier
9ème arrondissement
PMI Choron
3 rue Choron
Paris 9e		 26 juin de 14h à 16h S’inscrire à cet atelier
10ème arrondissement
PMI Satragne
3 Sq. Alban Satragne
Paris 10e		 2 septembre de 14h à 16h S’inscrire à cet atelier
PMI Satragne
3 Sq. Alban Satragne
Paris 10e		 7 octobre de 14h à 16h S’inscrire à cet atelier
PMI Satragne
3 Sq. Alban Satragne
Paris 10e		 4 novembre de 14h à 16h
PMI Satragne
3 Sq. Alban Satragne
Paris 10e		 2 décembre de 14h à 16h
11ème arrondissement
PMI Ménilmontant
115 Bd de Ménilmontant
Paris 11e		 15 juin de 14h30 à 16h30
S’inscrire à cet atelier
12ème arrondissement
PMI Tourneux
1 rue de Tourneux, Paris 12e		 22 juin de 10h à 12h S’inscrire à cet atelier
13ème arrondissement
PMI Masséna
49 Boulevard Masséna
Paris 13e		 à venir
14ème arrondissement
PMI Brune
26 Boulevard Brune
Paris 14e		 24 juin de 9h30 à 11h30 S’inscrire à cet atelier
15ème arrondissement
PMI Lefebvre
155 bis boulevard Lefebvre
Paris 15e		 à venir
16ème arrondissement
PMI Lauriston
78, rue Lauriston
Paris 16e		 24 juin de 9h30 à 11h30 S’inscrire à cet atelier
17ème arrondissement
PMI Wagram
152 rue de Wagram
Paris 17e		 à venir
18ème arrondissement
PMI Chapelle
5, cité de la Chapelle
Paris 18e		 19 juin de 14h à16h S’inscrire à cet atelier
Maison des 1000 premiers jours
Pôle santé Goutte d’Or, 16 rue Cavé, Paris 18e		 à venir
19ème arrondissement
PMI Rhin et Danube
7 place Rhin et Danube
Paris 19e		 12 juin de 14h à 16h S’inscrire à cet atelier
20ème arrondissement
Maison des 1000 premiers jours
9 passage des Tourelles, Paris 20e		 à venir
PMI Caillebotte
6, rue Gustave et Martial Caillebotte
Paris 20e		 à venir
De nouvelles dates vont être prochainement mises en ligne dans tous les arrondissements parisiens….

Gratuit, sans condition de ressources, sur inscription.

Une question ? Besoin d’aide pour vous inscrire ?

Contactez-nous au 06 86 09 87 72 ou monpremierateliersante@paris.fr

Vous attendez un enfant ou vous venez d’en accueillir un ? La Ville de Paris vous invite à participer gratuitement à « Mon premier atelier santé environnement », un nouvel atelier pour vous aider à créer un environnement sain durant la grossesse et dès les premiers mois de votre enfant.
Du lundi 16 juin 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :
gratuit

Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-06-16T02:00:00+02:00
fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :

 
+33686098772 monpremierateliersante@paris.fr


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