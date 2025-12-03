MON PREMIER CABARET – PARADIS LATIN Paris

MON PREMIER CABARET Début : 2026-01-10 à 13:30. Tarif : – euros.

PARADIS LATIN -MON PREMIER CABARETLe nouveau spectacle familial de kamel OUALI.Du 28 octobre 2023 au 21 janvier 2025.Le placement est assuré par le personnel du Paradis Latin.Vestiaire obligatoire 2€ par article – plan Vigipirate Un spectacle à 13h30 spécialement pensé pour faire découvrir aux plus jeunes la folie et la générosité du cabaret. Adapté pour tous les publics, une troupe de 25 artistes dansent, chantent, apparaissent et disparaissent !Une histoire dont les héros sont autant sur scène que dans la salle. Une salle mythique qui résonne aux rythmes de tubes internationaux et s’habille de ses plus beaux décors. Rêve ou réalité, c’est aussi ça l’esprit cabaret !Une histoire dont les héros sont autant sur scène que dans la salle. Une salle mythique qui résonne aux rythmes de tubes internationaux et s’habille de ses plus beaux décors. Rêve ou réalité, c’est aussi ça l’esprit cabaret !« La liberté et la fantaisie du cabaret s’adaptent parfaitement à l’univers de l’Enfance. J’ai ainsi pensé ce spectacle en différents tableaux qui fonctionnent comme un voyage, où petits et grands embarquent pour un tour du monde fantastique. On y côtoie des super-héros, des sorcières pas si effrayantes et, bien sûr, des princesses remaniées à ma façon. Peu importe la destination, ici, c’est l’aventure qui prime. » – Kamel Ouali.Mercredi, Samedi & Dimanche (& tous les jours pendant les vacances scolaires).• Ouverture des portes : 13h30• Accueil artistes, installation en Salle : 13h30 à 14h15 • Début du Spectacle « Mon Premier Cabaret » : 14h15• Fin du show : 15h45 -> Spectacle est sans repas ; possibilité d’acheter des boissons sur place.** Les artistes du Paradis Latin jouent plusieurs fois par semaine sur plusieurs mois, des changements d’interprètes peuvent en résulter pour préserver les capacités des artistes, la modification de distribution ne donne droit à une quelconque compensation, aucune réclamation ne sera prise en compte. **

PARADIS LATIN 28 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris 75