Informations pratiques

Troyes

Mon premier opéra

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 11:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Et si l’opéra devenait un jeu d’enfant ?



Mon premier Opéra invite les enfants (et les grands qui les accompagnent !) à un voyage joyeux et immersif au cœur de la musique et de la voix.



Guidés par Yoann Piazza, les enfants découvrent les grands airs du répertoire, certains adaptés en comptines faciles à retenir et à chanter. Ici, on apprend sans s’en rendre compte les notes, le souffle, le rythme, mais aussi l’écoute, le mouvement et l’expression du corps.



Sur scène, les sonorités se dévoilent une à une pour éveiller la curiosité musicale et stimuler l’imaginaire. Le spectacle est pensé comme un véritable moment d’interaction les enfants chantent et participent, et les adultes partagent avec eux une expérience complice et chaleureuse.



Dès les premières minutes, une relation de confiance et de joie s’installe, transformant la représentation en un instant de partage précieux, parfaitement adapté aux sorties culturelles en famille comme aux structures de l’enfance (centres de loisirs, assistantes maternelles, haltes-garderies…)



Poétique, drôle et profondément vivant, Mon premier Opéra ouvre en douceur la porte du spectacle vivant et de l’opéra, en faisant de la voix et du corps de formidables terrains de jeu et d’émotion.

Un premier pas enchanté dans le monde de la musique… dont on se souvient longtemps.

de et avec Yoann PIAZZA .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Mon premier opéra Troyes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne