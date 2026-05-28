Mon P’tit Café Atelier créatif Bijou et coupelle à bijou Mon P’tit Café Lamballe-Armor
Mon P’tit Café Atelier créatif Bijou et coupelle à bijou Mon P’tit Café Lamballe-Armor vendredi 31 juillet 2026.
Lamballe-Armor
Mon P’tit Café Atelier créatif Bijou et coupelle à bijou
Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Créé ton bijou et ta coupelle à bijoux bretons.
Animé par Amélia de Luna boutique atelier.
A partir de 6ans. .
Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79
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English :
L’événement Mon P’tit Café Atelier créatif Bijou et coupelle à bijou Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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