Mon P’tit Café Atelier créatif Bijou et coupelle à bijou Mon P’tit Café Lamballe-Armor vendredi 31 juillet 2026.

Lamballe-Armor

Mon P’tit Café Atelier créatif Bijou et coupelle à bijou

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Créé ton bijou et ta coupelle à bijoux bretons.

Animé par Amélia de Luna boutique atelier.

A partir de 6ans. .

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79

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English :

L’événement Mon P’tit Café Atelier créatif Bijou et coupelle à bijou Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor