Informations pratiques

Crozon

Mon Royaume pour un cheval

1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-25 14:15:00

fin : 2027-01-25

Date(s) :

2027-01-25 2027-01-26

Cie la Bossue

Dans le cadre du festival Circonova

Mêlant contorsion, acrobatie, magie, fakir et chanson, Mon Royaume pour un cheval s’attarde sur les détails. Détails du corps, du mouvement, de la scène même. Chose logique, tant le château miniature ici égaré s’avère lui-même détail ; or, Shakespeare en conviendra, un détail vaut souvent un royaume… Cette création hybride mêle cirque, théâtre gestuel et marionnette qui interroge les traditions foraines.

Créée à l’automne 2023, La Bossue cherche à mêler au sein d’un même élan plastique diverses disciplines (cirque, danse, théâtre, design, cinéma, marionnette…) qui toutes s’entre-nourrissent de leurs formes et histoires respectives, interrogeant en filigrane l’acte même de création.

Mise en scène & interprétation Julieta Salz

Accompagnateur artistique Johan Lescop

Composition musicale Matt Grauf

À partir de 6 ans

Durée 45 minutes

Tarifs 10€ / 8€ .

1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

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English :

L’événement Mon Royaume pour un cheval Crozon a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime