Informations pratiques

Saint-Vitte

Mon village sous les étoiles, Saint vitte by night

vergers des possibles Saint-Vitte Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 23:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Mon village sous les étoiles Une soirée la tête dans les étoiles !

Venez vivre une expérience unique à l’occasion de Mon village sous les étoiles . Dans une ambiance conviviale et familiale, laissez-vous émerveiller par les beautés du ciel nocturne éclipse, ciel étoilé et étoiles filantes seront au rendez-vous, si la météo est favorable. Tout au long de la soirée, profitez d’un programme riche en découvertes observation du ciel avec des instruments et des jumelles, conférences, expositions photo et peinture, découverte de la biodiversité nocturne et des chauves-souris, sans oublier les contes et récits inspirés des étoiles. Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place. Pensez à apporter votre transat pour vous installer confortablement sous la voûte céleste et partager un moment de contemplation inoubliable.Places limitées. .

vergers des possibles Saint-Vitte 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 31 07 06

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English :

My Village Under the Stars? An Evening with My Head in the Stars!

L’événement Mon village sous les étoiles, Saint vitte by night Saint-Vitte a été mis à jour le 2026-07-16 par OT CHATEAUMEILLANT