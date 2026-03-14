Mona Lisa Concert du Duo Garance et David

143 rue Carnot Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez profiter d’une belle soirée que ce soit seul ou accompagné, et partager un moment de convivialité.

Garance & David Duo Pop Rock Acoustique

Garance et David, c’est la rencontre complice d’un père et de sa fille autour d’une même passion la musique. En duo guitare-chant, ils revisitent avec sensibilité et énergie les grands classiques de la pop et du rock dans des versions acoustiques authentiques.

Leur répertoire traverse les générations et rassemble les publics, avec des reprises d’artistes mythiques comme Queen, The Beatles, Johnny Cash, Sting, Elton John ou encore David Bowie. Des mélodies intemporelles, revisitées avec une touche personnelle qui met en valeur l’harmonie des voix et la chaleur de la guitare acoustique.

Entre douceur, énergie et complicité, Garance & David proposent un moment musical sincère et convivial, où les grandes chansons prennent une nouvelle couleur, plus intime et proche du public.

Un duo intergénérationnel qui partage avec plaisir des chansons que tout le monde aime… et que l’on redécouvre autrement. .

143 rue Carnot Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 33 84 30

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English :

L’événement Mona Lisa Concert du Duo Garance et David Wimereux a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale