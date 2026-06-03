Orthez

Moncadémie des jeux

La Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir le plaisir de jouer à des jeux en tout genre pour tous Stratégie, ambiance, figurines, cartes à collectionner et bien d’autres animations ludiques, illustrateurs et éditeurs seront au rendez-vous. Petite restauration sur place. .

La Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 90 84 34 ludorthez.asso@gmail.com

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English : Moncadémie des jeux

L’événement Moncadémie des jeux Orthez a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Coeur de Béarn