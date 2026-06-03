Moncadémie des jeux Orthez
Moncadémie des jeux Orthez dimanche 20 septembre 2026.
Orthez
Moncadémie des jeux
La Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir le plaisir de jouer à des jeux en tout genre pour tous Stratégie, ambiance, figurines, cartes à collectionner et bien d’autres animations ludiques, illustrateurs et éditeurs seront au rendez-vous. Petite restauration sur place. .
La Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 90 84 34 ludorthez.asso@gmail.com
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English : Moncadémie des jeux
L’événement Moncadémie des jeux Orthez a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Coeur de Béarn
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