« Mondes étranges » La classe, l’œuvre, Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences, Vienne-en-Val

« Mondes étranges » La classe, l’œuvre Samedi 23 mai, 18h00 Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Le temps d’une soirée, laissez-vous guider par les élèves de CM2 de l’école Jean Mermoz. Entre architecture expérimentale et univers insolites, ces médiateurs d’un soir vous ouvrent les portes de leurs « Mondes étranges ». Mêlant les œuvres de la collection du Frac et des lectures choisies, les élèves viennent donner leur voix aux œuvres exposées.

Dans le cadre du Jumelage Quartier de Culture avec le quartier des Blossières à Orléans.

Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45 000 Orléans Vienne-en-Val 45510 Loiret Centre-Val de Loire https://www.frac-centre.fr/

Le temps d’une soirée, laissez-vous guider par les élèves de CM2 de l’école Jean Mermoz. Entre architecture expérimentale et univers insolites, ces médiateurs d’un soir vous ouvrent les portes de « …

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