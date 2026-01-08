Mondial pupilles Tournoi de football international U13 Stade Municipal Jos Péron Penmarch

Mondial pupilles Tournoi de football international U13

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-16

2026-05-14

Le Mondial pupilles est un tournoi international de football U13 créé en 1986. Il réunit chaque année des centaines d’enfants venant de plus de 25 pays.

Depuis 2013, fort de ce succès, un tournoi féminin est programmé. Les compétitions à Penmarc’h sont organisées par les Cormorans Sportifs. .

Stade Municipal Jos Péron Rue de Kérontec Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 51 59

