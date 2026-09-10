Monet, cent ans après : correspondance de Monet et Clemenceau Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 19:15 – 20:15

Gratuit : oui Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Adulte

Lecture de la correspondance de Claude Monet et Georges Clemenceau par Élodie Huber et Olivier Martinaud.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



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