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Monet, cent ans après : correspondance de Monet et Clemenceau Musée d’arts de Nantes Nantes
jeudi 12 novembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 19:15 – 20:15
Gratuit : oui Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Adulte
Lecture de la correspondance de Claude Monet et Georges Clemenceau par Élodie Huber et Olivier Martinaud.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html
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