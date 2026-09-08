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Monet, cent ans après : correspondance de Monet et Clemenceau, Musée d’arts de Nantes, Nantes

jeudi 12 novembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Monet, cent ans après : correspondance de Monet et Clemenceau, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Monet, cent ans après : correspondance de Monet et Clemenceau Jeudi 12 novembre, 19h15 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T19:15:00+01:00 – 2026-11-12T20:15:00+01:00
Fin : 2026-11-12T19:15:00+01:00 – 2026-11-12T20:15:00+01:00

Lecture de la correspondance de Claude Monet et Georges Clemenceau par Élodie Huber et Olivier Martinaud.
Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Lecture de sa correspondance avec Clemenceau histoire de l’art

© Musée d’arts de Nantes

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