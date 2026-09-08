Monet, cent ans après : correspondance de Monet et Clemenceau, Musée d’arts de Nantes, Nantes
jeudi 12 novembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Monet, cent ans après : correspondance de Monet et Clemenceau Jeudi 12 novembre, 19h15 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T19:15:00+01:00 – 2026-11-12T20:15:00+01:00
Fin : 2026-11-12T19:15:00+01:00 – 2026-11-12T20:15:00+01:00
Lecture de la correspondance de Claude Monet et Georges Clemenceau par Élodie Huber et Olivier Martinaud.
Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Lecture de sa correspondance avec Clemenceau histoire de l’art
© Musée d’arts de Nantes
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