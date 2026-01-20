Monk’s Dream Le Son de la Terre PARIS 05
Monk’s Dream Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 5 mars 2026.
Le saxophoniste Tenor Sylvain Beuf invite des amis de longues dates pour vous faire découvrir la musique du génial pianiste compositeur Thelonious Monk.
Tom Olivier Beuf. Piano
Philippe Aerts Contrebasse
Philippe Soirat. Batterie
Sylvain Beuf. Alto, soprano et Tenor saxophones
La musique de Thelonious Monk avec un quartet d’exception !
Le jeudi 05 mars 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-05T21:00:00+01:00
fin : 2026-03-05T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-05T20:00:00+02:00_2026-03-05T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
