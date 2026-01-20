Monk’s Dream Le Son de la Terre PARIS 05

Monk’s Dream Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 5 mars 2026.

Le saxophoniste Tenor Sylvain Beuf invite des amis de longues dates pour vous faire découvrir la musique du génial pianiste compositeur Thelonious Monk.

Tom Olivier Beuf. Piano

Philippe Aerts Contrebasse

Philippe Soirat. Batterie

Sylvain Beuf. Alto, soprano et Tenor saxophones

La musique de Thelonious Monk avec un quartet d’exception !
Le jeudi 05 mars 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05


