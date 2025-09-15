Monsieur Blanc La Souterraine

Monsieur Blanc La Souterraine mardi 3 février 2026.

Monsieur Blanc

1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Monsieur Blanc est peintre. Monsieur Blanc peint en blanc, tout le temps. Mais dans son tableau, tout blanc évidemment, vit une créature mystérieuse, mi-chat mi-curseur. La voilà… elle arrive. Et avec elle, parfois comme un bouquet de fleurs, parfois comme un bouquet final, les couleurs.

Mêlant marionnette, dessins et outils graphiques, la Générale des Mômes nous propose un spectacle où chacun devient un peu de l’autre. La marionnette est comme une toile d’un tableau et le curseur du logiciel de dessin devient personnage animé. Une plongée inédite dans un univers visuel original et plein de magie, une journée de la vie de Monsieur Blanc et sa découverte surprenante des couleurs.

Durée 34 mn

Tout public, à partir de 3 ans .

1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 77 10

English : Monsieur Blanc

German : Monsieur Blanc

Italiano :

Espanol : Monsieur Blanc

L’événement Monsieur Blanc La Souterraine a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Pays Sostranien