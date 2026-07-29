Monsieur Malaussène au théâtre Théâtre de la rue de belleville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-04 19:00 – 20:00

Gratuit : non De 12 à 22€ Tarif plein : 22€Tarif réduit : 17€ (accordé aux intermittents, moins de 26 ans, demandeurs d’emploi et détenteurs de la Carte Belleville) Tout public

«Les gosses, dis-moi comment on fait les gosses. Le petit a fait son apparition, et il a dit : « c’est très facile les gosses ». Il a pris le stylo de Julie, saisi une feuille et tendu le résultat à Jérémy. Deux secondes après, ils dévalaient les escaliers en rigolant comme un coin de récré : le croquis bâclé par le petit ne laissait aucun doute : c’est bien comme ça qu’on fait.»Benjamin va être papa. Il est en proie à de nombreuses interrogations qu’il décide de partager avec le futur bébé. Il tente de le prévenir de ce qui l’attend, et de ceux qui l’attendent. Benjamin joue tous les rôles, sans trop savoir comme d’habitude, quel est le sien. A travers la famille Malaussène, Pennac nous parle d’une humanité qui titube, tombe, se relève et s’enthousiasme pour l’avenir.« Régis Flores n’incarne pas Monsieur Malaussène, il est Monsieur Malaussène. Deux chaises et un ballon pour unique décor, tout est parfait, c’est un spectacle à ne pas manquer » – City local news« Tout l’univers de la saga Malaussène servit ici par un comédien de génie, qui entraîne avec force, justesse et passion le public dans ses aventures comme dans ses questionnements, s’inquiète, s’apaise, s’angoisse, caricature, imite, se met en dangers, bref nous rassure : le festival off recèle toujours des perles rares. » – La Provence

Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100



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