Monster Spectacular Sarlat-la-Canéda
dimanche 2 août 2026 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Monster Spectacular
Avenue du Périgord Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
MONSTER SPECTACULAR ARRIVE A SARLAT
Vous les avez vus récemment à la télé sur M6, venez découvrir 1h30 de show exceptionnel
Au programme: Séquences acrobatiques, reproduction de scènes de vos films préférés, le Monde de Cars avec la fabuleuse voiture Flash Mc Queen pour les enfants, show motocross et quad, les Monster trucks avec Monster Spiderman en action et plein d’autres surprises… .
Avenue du Périgord Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Monster Spectacular
L’événement Monster Spectacular Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
À voir aussi à Sarlat-la-Canéda (Dordogne)
- Soirée au Château de La Boétie Château de La Boétie Sarlat-la-Canéda 29 juillet 2026
- Festival des Jeux du Théatre Giono. La Guerre. La marche du monde Sarlat-la-Canéda 29 juillet 2026
- Festival des Jeux du Théatre Ailleurs Après Sarlat-la-Canéda 30 juillet 2026
- Festival des Jeux du Théatre Au dela de la pénétration Sarlat-la-Canéda 31 juillet 2026
- Festival des Jeux du Théatre La disparition de Josef Mengele Sarlat-la-Canéda 1 août 2026