Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Monster Spectacular

Avenue du Périgord Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 21:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

MONSTER SPECTACULAR ARRIVE A SARLAT

Vous les avez vus récemment à la télé sur M6, venez découvrir 1h30 de show exceptionnel

Au programme: Séquences acrobatiques, reproduction de scènes de vos films préférés, le Monde de Cars avec la fabuleuse voiture Flash Mc Queen pour les enfants, show motocross et quad, les Monster trucks avec Monster Spiderman en action et plein d’autres surprises… .

Avenue du Périgord Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Monster Spectacular

L’événement Monster Spectacular Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir