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Monster Spectacular Sarlat-la-Canéda

dimanche 2 août 2026 · Sarlat-la-Canéda

Monster Spectacular Sarlat-la-Canéda

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Avenue du Périgord
Ville
24200 Sarlat-la-Canéda
Département
Dordogne
Tarif

Sarlat-la-Canéda

Monster Spectacular

Avenue du Périgord Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

MONSTER SPECTACULAR ARRIVE A SARLAT

Vous les avez vus récemment à la télé sur M6, venez découvrir 1h30 de show exceptionnel

Au programme: Séquences acrobatiques, reproduction de scènes de vos films préférés, le Monde de Cars avec la fabuleuse voiture Flash Mc Queen pour les enfants, show motocross et quad, les Monster trucks avec Monster Spiderman en action et plein d’autres surprises…   .

Avenue du Périgord Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Monster Spectacular

L’événement Monster Spectacular Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

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