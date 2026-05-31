Mont près Chambord Eglise Saint Martin, Eglise Saint Martin Mont près Chambord, Mont-près-Chambord

Mont près Chambord Eglise Saint Martin Vendredi 26 juin, 19h00 Eglise Saint Martin Mont près Chambord Loir-et-Cher

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

19h00 : Angélus chanté suivi de la visite guidée de l’église

20h30-22h00 : lecture de textes religieux et profanes, intermèdes musicaux

Eglise Saint Martin Mont près Chambord 9 Pl. de l’Église, 41250 Mont-près-Chambord Mont-près-Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

visite de l’église – lecture de textes religieux et profanes, intermèdes musicaux – participation des sœurs Franciscaines servantes de Marie visite lecture de textes