Mont près Chambord Eglise Saint Martin, Eglise Saint Martin Mont près Chambord, Mont-près-Chambord
Mont près Chambord Eglise Saint Martin, Eglise Saint Martin Mont près Chambord, Mont-près-Chambord vendredi 26 juin 2026.
Mont près Chambord Eglise Saint Martin Vendredi 26 juin, 19h00 Eglise Saint Martin Mont près Chambord Loir-et-Cher
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00
19h00 : Angélus chanté suivi de la visite guidée de l’église
20h30-22h00 : lecture de textes religieux et profanes, intermèdes musicaux
Eglise Saint Martin Mont près Chambord 9 Pl. de l’Église, 41250 Mont-près-Chambord Mont-près-Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
visite de l’église – lecture de textes religieux et profanes, intermèdes musicaux – participation des sœurs Franciscaines servantes de Marie visite lecture de textes