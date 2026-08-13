Montbouy fête sa rentrée Montbouy
samedi 5 septembre 2026 · Montbouy
Informations pratiques
Montbouy
Montbouy fête sa rentrée
Montbouy Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 15:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Montbouy fête sa rentrée.
Montbouy fête sa rentrée. De 15h à 19h rencontres avec les artisans, commerçants, producteurs, agriculteurs, entrepreneurs, associations, artistes. A partir de 19h, repas rougail saucisse à 13€ sur réservation au 02 18 88 87 57 à la cantine de l’auberge. A 21h30, feu d’artifice. A 22h, bal. Structure gonflable. .
Montbouy 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 87 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Montbouy is celebrating the start of the school year.
L’événement Montbouy fête sa rentrée Montbouy a été mis à jour le 2026-08-13 par OT GATINAIS SUD
À voir aussi à Montbouy (Loiret)
- Soirée repas +dj Montbouy 26 septembre 2026