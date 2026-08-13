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Montbouy fête sa rentrée Montbouy

samedi 5 septembre 2026 · Montbouy

Montbouy fête sa rentrée Montbouy

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
45230 Montbouy
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Montbouy

Montbouy fête sa rentrée

Montbouy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 15:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Montbouy fête sa rentrée.
Montbouy fête sa rentrée. De 15h à 19h rencontres avec les artisans, commerçants, producteurs, agriculteurs, entrepreneurs, associations, artistes. A partir de 19h, repas rougail saucisse à 13€ sur réservation au 02 18 88 87 57 à la cantine de l’auberge. A 21h30, feu d’artifice. A 22h, bal. Structure gonflable.   .

Montbouy 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 87 57 

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English :

Montbouy is celebrating the start of the school year.

L’événement Montbouy fête sa rentrée Montbouy a été mis à jour le 2026-08-13 par OT GATINAIS SUD

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