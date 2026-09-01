Informations pratiques

Montbouy

Soirée repas +dj

Montbouy Loiret

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Soirée repas + Dj Virtuel, à 19h30.

Soirée repas + Dj Virtuel, à 19h30. Repas 25€. Sur réservation avant le 12 septembre. Envoyer le règlement à l’ordre du Comité des fêtes, à la Mairie de Montbouy. Rensignements et inscription 06 61 70 15 81 (entre 17h30 et 20h30) 25 .

Montbouy 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 70 15 81

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English :

Dinner Party + Virtual DJ, 7:30 p.m.

L’événement Soirée repas +dj Montbouy a été mis à jour le 2026-08-07 par OT GATINAIS SUD