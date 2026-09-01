Soirée repas +dj Montbouy
samedi 26 septembre 2026 · Montbouy
Informations pratiques
Montbouy
Soirée repas +dj
Montbouy Loiret
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Soirée repas + Dj Virtuel, à 19h30.
Soirée repas + Dj Virtuel, à 19h30. Repas 25€. Sur réservation avant le 12 septembre. Envoyer le règlement à l’ordre du Comité des fêtes, à la Mairie de Montbouy. Rensignements et inscription 06 61 70 15 81 (entre 17h30 et 20h30) 25 .
Montbouy 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 70 15 81
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English :
Dinner Party + Virtual DJ, 7:30 p.m.
L’événement Soirée repas +dj Montbouy a été mis à jour le 2026-08-07 par OT GATINAIS SUD