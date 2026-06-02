Montclar en fête ! Montclar
Montclar en fête ! Montclar vendredi 17 juillet 2026.
Montclar
Montclar en fête !
Montclar Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Le Comité des fêtes de vous invite à partager un moment chaleureux et convivial à l’occasion de sa fête annuelle. Trois jours de fête, de musique, de bonne humeur et d’animations pour petits et grands !
Programme du weekend
Vendredi 17 juillet
21h00 Concours de belote et de pétanque à vos cartes !
Samedi 18 juillet
10h30 Messe et dépôt de gerbe, suivis du verre de l’amitié
20h30 Repas-spectacle en plein air moules-frites avec la revue Last Danse (20€)
Réservation obligatoire 07.86.50.36.96 ou 06.30.82.39.65
Dimanche 19 juillet
16h30 Jeux gonflables pour les enfants (gratuit)
17h00 Représentation des majorettes Saint Aff’ Rance (gratuit)
19h00 Apéro-grillade en musique avec Fresh Duo
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Montclar 12550 Aveyron Occitanie
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English :
The Comité des fêtes of ???????? invites you to share a warm and friendly moment on the occasion of its annual festival. Three days of music, fun and entertainment for young and old!
L’événement Montclar en fête ! Montclar a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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