Montclar

Montclar en fête !

Montclar Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Le Comité des fêtes de vous invite à partager un moment chaleureux et convivial à l’occasion de sa fête annuelle. Trois jours de fête, de musique, de bonne humeur et d’animations pour petits et grands !

Programme du weekend

Vendredi 17 juillet

21h00 Concours de belote et de pétanque à vos cartes !

Samedi 18 juillet

10h30 Messe et dépôt de gerbe, suivis du verre de l’amitié

20h30 Repas-spectacle en plein air moules-frites avec la revue Last Danse (20€)

Réservation obligatoire 07.86.50.36.96 ou 06.30.82.39.65

Dimanche 19 juillet

16h30 Jeux gonflables pour les enfants (gratuit)

17h00 Représentation des majorettes Saint Aff’ Rance (gratuit)

19h00 Apéro-grillade en musique avec Fresh Duo

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Montclar 12550 Aveyron Occitanie

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English :

The Comité des fêtes of ???????? invites you to share a warm and friendly moment on the occasion of its annual festival. Three days of music, fun and entertainment for young and old!

L’événement Montclar en fête ! Montclar a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)